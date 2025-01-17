Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal botokstan konuşamadı! Son hali herkesi şaşırttı | Video

Yeşilçam’ın sultanı Türkan Şoray’ın biricik kızı Yağmur Ünal, son zamanlarda yaptığı estetik işlemlerle gündemden düşmüyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Ünal, estetik müdahaleleriyle ilgili her zaman konuşulmuştu. Ancak son görüntüsü, bu kez herkesi şaşırttı. İşte o anlar…