Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak’ın düğününden ilk kareler! | Video
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"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Neva' karakteri ile ilgi toplayan, bu sezon ise diziye veda eden oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, bir süredir birlikte olduğu Çağrı Çıtanak ile bugün dünyaevine girdi. Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak’ın düğününden ilk kareler de bugün sosyal medyada paylaşıldı. İşte ünlü çiftin düğününden ilk kareler!