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OTOMATİK OYNAT
01:47
Düzce Valisi Cevdet Atay: "Herhangi bir olumsuzluk yok" 17.11.2021 | 16:43
03:01
01:31
09:15
04:08
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyorum" 17.11.2021 | 12:30
00:42
Firari yarbay ve binbaşı gaybubet evinde yakalandı 17.11.2021 | 12:18
06:27
Ordu Valisi Tuncay Sonel, 35 bin 58 engellinin dertlerine derman oldu! 17.11.2021 | 12:15
01:12
Cizre'de el bombasıyla saldırıya uğrayan korucubaşı yaralandı 17.11.2021 | 09:07
01:30
Hava Durumu 17-11-2021 17.11.2021 | 08:00
00:16
Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin gaybubet evinde yakalandı 16.11.2021 | 13:03
46:24
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 16.11.2021 | 11:29
01:30
Hava Durumu 16-11-2021 16.11.2021 | 08:00
01:38
01:30
Hava Durumu 15-11-2021 15.11.2021 | 08:00
07:38
01:30
Hava Durumu 14-11-2021 14.11.2021 | 08:00
01:21
Dünyaca ünlü savaş oyununda Kur’an-ı Kerim skandalı! 13.11.2021 | 19:57
00:59
53:16
46:43
Başkan Erdoğan Çanakkale Toplu Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu 13.11.2021 | 17:56
Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem sebebiyle herhangi bir olumsuz durumun kendilerine ulaşmadığını söyledi. Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığını açıklamada, "Tüm ekiplerimiz sahada. Araştırmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı" dedi.