Dün akşam adını zirveye yazdıran yapım hangisi? 20 Mayıs Salı Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

20 Mayıs 2025 Salı akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı nefes kesti. ATV'nin sevilen dizisi "Bir Gece Masalı", Show TV'nin duygusal yapımı "Bahar" ve Star TV'nin dikkat çeken dizisi "Kral Kaybederse" yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TOTAL, AB ve ABC gruplarında hangi yapımın zirvede yer aldığı merak ediliyor. İşte gecenin reyting sonuçları...