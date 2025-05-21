Giriş Tarihi: 21.05.2025 07:46
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
07:46
Dün akşam adını zirveye yazdıran yapım hangisi? 20 Mayıs Salı Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
20 Mayıs 2025 Salı akşamı televizyon ekranlarında heyecan doruktaydı. Her biri kendi kitlesini peşinden sürükleyen yapımlar, yeni bölümleriyle izleyicilerle buluştu. ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı, Show TV Bahar ve Star TV'nin dizisi Kral Kaybederse, reyting savaşında karşı karşıya geldi. Farklı temalara sahip bu üç güçlü yapım, prime time'da zirveye çıkabilmek için kıyasıya yarıştı. Peki, 20 Mayıs Salı akşamının en çok izlenen dizisi hangisi oldu?