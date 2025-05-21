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Haberler Galeri Dün akşam adını zirveye yazdıran yapım hangisi? 20 Mayıs Salı Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 21.05.2025 07:46 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 07:46

Dün akşam adını zirveye yazdıran yapım hangisi? 20 Mayıs Salı Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

20 Mayıs 2025 Salı akşamı televizyon ekranlarında heyecan doruktaydı. Her biri kendi kitlesini peşinden sürükleyen yapımlar, yeni bölümleriyle izleyicilerle buluştu. ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı, Show TV Bahar ve Star TV'nin dizisi Kral Kaybederse, reyting savaşında karşı karşıya geldi. Farklı temalara sahip bu üç güçlü yapım, prime time'da zirveye çıkabilmek için kıyasıya yarıştı. Peki, 20 Mayıs Salı akşamının en çok izlenen dizisi hangisi oldu?

Dün akşam adını zirveye yazdıran yapım hangisi? 20 Mayıs Salı Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

20 Mayıs 2025 Salı akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı nefes kesti. ATV'nin sevilen dizisi "Bir Gece Masalı", Show TV'nin duygusal yapımı "Bahar" ve Star TV'nin dikkat çeken dizisi "Kral Kaybederse" yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TOTAL, AB ve ABC gruplarında hangi yapımın zirvede yer aldığı merak ediliyor. İşte gecenin reyting sonuçları...

Dün akşam adını zirveye yazdıran yapım hangisi? 20 Mayıs Salı Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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Dün akşam adını zirveye yazdıran yapım hangisi? 20 Mayıs Salı Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşam adını zirveye yazdıran yapım hangisi? 20 Mayıs Salı Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşam adını zirveye yazdıran yapım hangisi? 20 Mayıs Salı Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
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