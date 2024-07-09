Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın tedavi altındaydı! Üzen bir haber geldi

"İLAÇLARA RAĞMEN İYİ DEĞİLİM"

Geçtiğimiz aylarda "İlaçlara rağmen iyi değilim" paylaşımında bulunan Akın'a doktorlar tarafından yeni bir yasak getirilmiş.

YASAK KALKANA KADAR UZAK DURACAK

Tedavisi devam eden Filiz Akın'ın yaz aylarında denize girmesi yasak. Akın bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Öyle sıcak ki gözümü açamıyorum Doktorum henüz denize girmeme izin vermedi Son ilaç bitince Eşimin nezaretinde girebilirim İnşallah !…

Geçen senelerden bir #tbt ile olabileceği kadar iyi bir #haftasonu diliyorumhepimize" paylaşımında bulundu.