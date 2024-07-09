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Haberler Galeri Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın tedavi altındaydı! Üzen bir haber geldi
Giriş Tarihi: 09.07.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 10:42

Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın tedavi altındaydı! Üzen bir haber geldi

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü oyuncu Filiz Akın, bugün sosyal medya üzerinden son sağlık durumuyla ilgili bir bilgilendirme yaptı. Uzun süreden bu yana kulağındaki tümör nedeniyle tedavi altına olan Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'dan üzen bir haber geldi. İşte ünlü oyuncunun dikkat çeken o açıklaması!

Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın tedavi altındaydı! Üzen bir haber geldi

Ünlü oyuncu Filiz Akın, son dönemde sık sık sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor.

Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın tedavi altındaydı! Üzen bir haber geldi

AMELİYAT OLDU

Ses tellerindeki sorun nedeniyle boğazından parça alınan Filiz Akın, ardından da kulağında çıkan tümör nedeniyle ameliyat olmuştu.

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Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın tedavi altındaydı! Üzen bir haber geldi

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Akın, geçtiğimiz aylarda ise şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, kovid benzeri şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.

Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın tedavi altındaydı! Üzen bir haber geldi

"İLAÇLARA RAĞMEN İYİ DEĞİLİM"

Geçtiğimiz aylarda "İlaçlara rağmen iyi değilim" paylaşımında bulunan Akın'a doktorlar tarafından yeni bir yasak getirilmiş.

YASAK KALKANA KADAR UZAK DURACAK

Tedavisi devam eden Filiz Akın'ın yaz aylarında denize girmesi yasak. Akın bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Öyle sıcak ki gözümü açamıyorum Doktorum henüz denize girmeme izin vermedi Son ilaç bitince Eşimin nezaretinde girebilirim İnşallah !…
Geçen senelerden bir #tbt ile olabileceği kadar iyi bir #haftasonu diliyorumhepimize" paylaşımında bulundu.

Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın tedavi altındaydı! Üzen bir haber geldi

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın, bugün sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapmıştı.

Filiz Akın'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama! Filiz Akın: İyileşmem için…

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