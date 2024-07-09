Giriş Tarihi: 09.07.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
10:42
Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın tedavi altındaydı! Üzen bir haber geldi
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü oyuncu Filiz Akın, bugün sosyal medya üzerinden son sağlık durumuyla ilgili bir bilgilendirme yaptı. Uzun süreden bu yana kulağındaki tümör nedeniyle tedavi altına olan Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'dan üzen bir haber geldi. İşte ünlü oyuncunun dikkat çeken o açıklaması!