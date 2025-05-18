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Haberler Galeri Reyting sonuçları 17 Mayıs 2025 açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor!
Giriş Tarihi: 18.05.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 09:43

Reyting sonuçları 17 Mayıs 2025 açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor!

Reyting sonuçları 17 Mayıs 2025 tarihi ile sorgulanıyor. Dün akşam ekranlara gelen Can Borcu ve Gönül Dağı gibi dizilerin yanı sıra Survivor gibi yarışma programları da listelerde izleniyor. İzlenme oranlarının ölçüldüğü tablolar yapımların devamlılığı noktasında da oldukça önemli. Peki, Total ve AB'de dünün reyting sıralaması açıklandı mı, birinci kim oldu?

Reyting sonuçları 17 Mayıs 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor!

Reyting sonuçları 17 Mayıs 2025 açıklandı mı sabah saatlerinden itibaren yanıt arayan sorular arasında yer alıyor. Özellikle dizi takipçilerinin gündeminde olan listelerde hangi yapımların ön plana çıktığı izleniyor. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, merak edilenler:

Reyting sonuçları 17 Mayıs 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor!

REYTİNG SONUÇLARI 17 MAYIS AÇIKLANDI MI?

17 Mayıs 2025 Cumartesi günü ekranlara gelen programların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

İşte geçen haftanın sıralaması:

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Reyting sonuçları 17 Mayıs 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor!

10 MAYIS REYTİNG SIRALAMASI

TOTAL

1 GÖNÜL DAĞI
2 CAN BORCU
3 SURVİVOR

Reyting sonuçları 17 Mayıs 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor!

AB

1 GÖNÜL DAĞI
2 SURVİVOR
3 GULDUR GULDUR SHOW

Reyting sonuçları 17 Mayıs 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor!