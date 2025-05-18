Giriş Tarihi: 18.05.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
09:43
Reyting sonuçları 17 Mayıs 2025 açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor!
Reyting sonuçları 17 Mayıs 2025 tarihi ile sorgulanıyor. Dün akşam ekranlara gelen Can Borcu ve Gönül Dağı gibi dizilerin yanı sıra Survivor gibi yarışma programları da listelerde izleniyor. İzlenme oranlarının ölçüldüğü tablolar yapımların devamlılığı noktasında da oldukça önemli. Peki, Total ve AB'de dünün reyting sıralaması açıklandı mı, birinci kim oldu?