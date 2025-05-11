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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 10 Mayıs Salı Total, AB ve ABC ile adını zirveye yazdıran yapım hangisi oldu?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 11:28

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 10 Mayıs Salı Total, AB ve ABC ile adını zirveye yazdıran yapım hangisi oldu?

10 Mayıs Cumartesi akşamı ekranlar birbirinden iddialı yapımlara ev sahipliği yaptı. Can Borcu, Gönül Dağı ve Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, Kuzey'in Oğlu Volkan Konak programı ise tekrar bölümüyle yayınlandı. İzledikleri programların reytinglerde nasıl bir performans sergilediğini merak eden izleyiciler, Total, AB ve ABC grubu reyting sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, 10 Mayıs 2025 Cumartesi gününün reyting birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 10 Mayıs Salı Total, AB ve ABC ile adını zirveye yazdıran yapım hangisi oldu?

10 Mayıs Cumartesi akşamı ekranlarda dizi, film ve programlar reyting yarışına girdi. Kanal D'de Kuzey'in Oğlu Volkan Konak, Show TV'de Güldür Güldür Show, ATV'de Can Borcu, TRT 1'de Gönül Dağı, TV8'de Survivor yayınlanırken, Star TV'de Niyazi Gül Dörtnala ve Now TV'de Kutsal Damacana 4 izleyiciyle buluştu. Peki, gecenin reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte AB ve Total listelerinde zirveye çıkan program…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 10 Mayıs Salı Total, AB ve ABC ile adını zirveye yazdıran yapım hangisi oldu?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1. TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı" yer aldı.

2 ATV'de ekranlara gelen "Can Borcu" yer aldı.

3. TV8'de yayınlanan "Survivor" yer aldı.

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 10 Mayıs Salı Total, AB ve ABC ile adını zirveye yazdıran yapım hangisi oldu?

AB REYTİNG SONUÇLARI

1. TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı" yer aldı.

2. TV8'de yayınlanan "Survivor" yer aldı.

3. "Güldür Güldür Show" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 10 Mayıs Salı Total, AB ve ABC ile adını zirveye yazdıran yapım hangisi oldu?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

1. TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı" yer aldı.

2. "Güldür Güldür Show" yer aldı.

3. TV8'de yayınlanan "Survivor" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 10 Mayıs Salı Total, AB ve ABC ile adını zirveye yazdıran yapım hangisi oldu?
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