REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 10 Mayıs Salı Total, AB ve ABC ile adını zirveye yazdıran yapım hangisi oldu?

10 Mayıs Cumartesi akşamı ekranlarda dizi, film ve programlar reyting yarışına girdi. Kanal D'de Kuzey'in Oğlu Volkan Konak, Show TV'de Güldür Güldür Show, ATV'de Can Borcu, TRT 1'de Gönül Dağı, TV8'de Survivor yayınlanırken, Star TV'de Niyazi Gül Dörtnala ve Now TV'de Kutsal Damacana 4 izleyiciyle buluştu. Peki, gecenin reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte AB ve Total listelerinde zirveye çıkan program…