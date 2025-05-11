Haberler
Yaşam
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 10 Mayıs Salı Total, AB ve ABC ile adını zirveye yazdıran yapım hangisi oldu?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
11:28
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 10 Mayıs Salı Total, AB ve ABC ile adını zirveye yazdıran yapım hangisi oldu?
10 Mayıs Cumartesi akşamı ekranlar birbirinden iddialı yapımlara ev sahipliği yaptı. Can Borcu, Gönül Dağı ve Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, Kuzey'in Oğlu Volkan Konak programı ise tekrar bölümüyle yayınlandı. İzledikleri programların reytinglerde nasıl bir performans sergilediğini merak eden izleyiciler, Total, AB ve ABC grubu reyting sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, 10 Mayıs 2025 Cumartesi gününün reyting birincisi kim oldu?