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REYTİNG SONUÇLARI LİSTELENDİ! 5 Ağustos Salı Total, AB ve ABC ile en çok izlenen yapımlar hangisi?
Giriş Tarihi: 06.08.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025
11:22
REYTİNG SONUÇLARI LİSTELENDİ! 5 Ağustos Salı Total, AB ve ABC ile en çok izlenen yapımlar hangisi?
5 Ağustos 2025 Salı akşamı yayınlanan televizyon programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hangi dizi ya da programın reyting yarışında öne çıktığı, Total, AB ve ABC1 izleyici gruplarındaki sıralamalarla belirleniyor. Gecenin en çok izlenen yapımı hem izleyiciler hem de televizyon sektörü açısından büyük ilgiyle takip ediliyor. Peki, Salı akşamının reyting birincisi hangi yapım oldu?