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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI LİSTELENDİ! 5 Ağustos Salı Total, AB ve ABC ile en çok izlenen yapımlar hangisi?
Giriş Tarihi: 06.08.2025 11:19 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 11:22

REYTİNG SONUÇLARI LİSTELENDİ! 5 Ağustos Salı Total, AB ve ABC ile en çok izlenen yapımlar hangisi?

5 Ağustos 2025 Salı akşamı yayınlanan televizyon programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hangi dizi ya da programın reyting yarışında öne çıktığı, Total, AB ve ABC1 izleyici gruplarındaki sıralamalarla belirleniyor. Gecenin en çok izlenen yapımı hem izleyiciler hem de televizyon sektörü açısından büyük ilgiyle takip ediliyor. Peki, Salı akşamının reyting birincisi hangi yapım oldu?

REYTİNG SONUÇLARI LİSTELENDİ! 5 Ağustos Salı Total, AB ve ABC ile en çok izlenen yapımlar hangisi?

Yaz ekranının heyecan dolu rekabetinde 5 Ağustos Salı gününe ait reyting sonuçları netlik kazandı. Prime time dizileri ile gündüz kuşağındaki programlar arasında kıran kırana geçen izlenme mücadelesinde, kazanan yapımlar belli oldu. Total ve AB gruplarındaki izleyici tercihleri, günün en çok izlenen içeriklerini ortaya koydu. Hem ekran başındaki izleyiciler hem de yapımcılar, günün lider yapımını merakla takip ediyor. İşte 5 Ağustos reyting listesine dair tüm ayrıntılar...

REYTİNG SONUÇLARI LİSTELENDİ! 5 Ağustos Salı Total, AB ve ABC ile en çok izlenen yapımlar hangisi?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1- Masterchef Türkiye – TV8
2- Umudumuz Şaban (Türk Sineması) – Kanal D
3- Now Ana Haber
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REYTİNG SONUÇLARI LİSTELENDİ! 5 Ağustos Salı Total, AB ve ABC ile en çok izlenen yapımlar hangisi?

AB REYTİNG SONUÇLARI

1-Masterchef Türkiye – TV8
2- Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV
3- Now Ana Haber
REYTİNG SONUÇLARI LİSTELENDİ! 5 Ağustos Salı Total, AB ve ABC ile en çok izlenen yapımlar hangisi?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

1- Masterchef Türkiye – TV8
2-Now Ana Haber
3- Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV
REYTİNG SONUÇLARI LİSTELENDİ! 5 Ağustos Salı Total, AB ve ABC ile en çok izlenen yapımlar hangisi?
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REYTİNG SONUÇLARI LİSTELENDİ! 5 Ağustos Salı Total, AB ve ABC ile en çok izlenen yapımlar hangisi?
REYTİNG SONUÇLARI LİSTELENDİ! 5 Ağustos Salı Total, AB ve ABC ile en çok izlenen yapımlar hangisi?
REYTİNG SONUÇLARI LİSTELENDİ! 5 Ağustos Salı Total, AB ve ABC ile en çok izlenen yapımlar hangisi?
REYTİNG SONUÇLARI LİSTELENDİ! 5 Ağustos Salı Total, AB ve ABC ile en çok izlenen yapımlar hangisi?