REYTİNG SONUÇLARI LİSTELENDİ! 5 Ağustos Salı Total, AB ve ABC ile en çok izlenen yapımlar hangisi?

Yaz ekranının heyecan dolu rekabetinde 5 Ağustos Salı gününe ait reyting sonuçları netlik kazandı. Prime time dizileri ile gündüz kuşağındaki programlar arasında kıran kırana geçen izlenme mücadelesinde, kazanan yapımlar belli oldu. Total ve AB gruplarındaki izleyici tercihleri, günün en çok izlenen içeriklerini ortaya koydu. Hem ekran başındaki izleyiciler hem de yapımcılar, günün lider yapımını merakla takip ediyor. İşte 5 Ağustos reyting listesine dair tüm ayrıntılar...