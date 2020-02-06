Resimli Cuma mesajları burada! En güzel ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

İslam alemi açısından oldukça önemli olan mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte bu coşkuyu ve huzuru içinde hissedenler sevdikleri ile Cuma mesajları ve sözlerini paylaşmak istiyor. Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan bu günde ibadetler yapılacak, eller semaya açılıp dualar edilecek. Cuma namazı ile birlikte camiler dolup taşacak. Sizler için hazırladığımız görseller ile haberimizin devamından en güzel, anlamlı, uzun ve kısa Cuma mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz. İşte 7 Şubat 2020 en güzel ve resimli Cuma mesajları ve sözleri! Hayırlı Cumalar!
Giriş Tarihi: 06.02.2020
22:54
Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
22:55
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