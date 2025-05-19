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Reyting sonuçları 18 Mayıs 2025 açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor!
Giriş Tarihi: 19.05.2025 06:55
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
06:58
Reyting sonuçları 18 Mayıs 2025 açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor!
Reyting sonuçları 18 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan programlar ile gündemdeki yerini aldı. Dün akşam ekranlara gelen Deha, Teşkilat gibi diziler listelerde kendini gösteriyor. Total, AB, ABC+ gibi tablolarda ortaya çıkan yapımların izlenme oranları değerlendiriliyor. Peki, dünün reyting sıralaması açıklandı mı, birinci olan yapım hangisi?