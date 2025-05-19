Reyting sonuçları 18 Mayıs 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor!

Reyting sonuçları 18 Mayıs 2025 açıklandı mı, sıralama belli oldu mu gibi sorular medya takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Özellikle dizi izleyicisinin takibinde olan tablolarda yapımların devamlılığı konusunda da fikir sahibi olunabiliyor. İşte, dünün reyting birincisine dair merak edilenler: