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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 18 Mayıs 2025 açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor!
Giriş Tarihi: 19.05.2025 06:55 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 06:58

Reyting sonuçları 18 Mayıs 2025 açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor!

Reyting sonuçları 18 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan programlar ile gündemdeki yerini aldı. Dün akşam ekranlara gelen Deha, Teşkilat gibi diziler listelerde kendini gösteriyor. Total, AB, ABC+ gibi tablolarda ortaya çıkan yapımların izlenme oranları değerlendiriliyor. Peki, dünün reyting sıralaması açıklandı mı, birinci olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları 18 Mayıs 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor!

Reyting sonuçları 18 Mayıs 2025 açıklandı mı, sıralama belli oldu mu gibi sorular medya takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Özellikle dizi izleyicisinin takibinde olan tablolarda yapımların devamlılığı konusunda da fikir sahibi olunabiliyor. İşte, dünün reyting birincisine dair merak edilenler:

Reyting sonuçları 18 Mayıs 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor!

REYTİNG SONUÇLARI 18 MAYIS AÇIKLANDI MI?

18 Mayıs 2025 Pazar günü ekranlara gelen programların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 18 Mayıs 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor!

11 MAYIS REYTİNG SIRALAMASI

TOTAL

1 TEŞKİLAT

2 DEHA

3 TEŞKİLAT (ÖZET)

Reyting sonuçları 18 Mayıs 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor!

AB

1 TEŞKİLAT

2 DEHA

3 ŞAHİR PAŞA AİLESİ MUCİZELER VE SKANDALLAR

Reyting sonuçları 18 Mayıs 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor!