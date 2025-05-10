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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 9 MAYIS: Total ve AB'de dünün reytinglerinde birinci olan yapım
Giriş Tarihi: 10.05.2025 21:04 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 21:07

REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 9 MAYIS: Total ve AB'de dünün reytinglerinde birinci olan yapım

Dünün reyting sonuçları sorgulanıyor. Birçok dizi, film ve yarışmanın ekrana geldiği yayın akışında en çok tercih edilen yapım sıralamada zirveye yerleşiyor. Dün akşam prime time da Sustalı Ceylan, Bir Zamanlar İstanbul, Arka Sokaklar ve Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 9 MAYIS: Total ve AB’de dünün reytinglerinde birinci olan yapım

Reyting sonuçları gündemde. Her gün düzenli olarak açıklanan reyting sıralamasında dünün sıralaması merak edildi. Toatl v AB verilerin göre en çok izlenen yapım reyting birincisi oluyor. Peki, 9 Mayıs 2025 Cuma hangi yapım birinci olsu, sonuçlar açıklandı mı? İşte, sıralama ve detayları...

REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 9 MAYIS: Total ve AB’de dünün reytinglerinde birinci olan yapım

REYTİNG SONUÇLARI 9 MAYIS 2025 CUMA

Dünün reyting sonuçlarıbelli oldu.

İşte, dünün reyting sonuçları:

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REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 9 MAYIS: Total ve AB’de dünün reytinglerinde birinci olan yapım

REYTİNG SONUÇLAR TOTAL 9 MAYIS 2025

KIZILCIK ŞERBETİ - SHOW TV

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

ESRA EROL'DA - ATV

REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 9 MAYIS: Total ve AB’de dünün reytinglerinde birinci olan yapım

REYTİNG SONUÇLAR AB 9 MAYIS 2025

KIZILCIK ŞERBETİ - SHOW TV

KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET) - SHOW TV

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 9 MAYIS: Total ve AB’de dünün reytinglerinde birinci olan yapım