Haberler
Yaşam
REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 9 MAYIS: Total ve AB'de dünün reytinglerinde birinci olan yapım
Giriş Tarihi: 10.05.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025
21:07
REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 9 MAYIS: Total ve AB'de dünün reytinglerinde birinci olan yapım
Dünün reyting sonuçları sorgulanıyor. Birçok dizi, film ve yarışmanın ekrana geldiği yayın akışında en çok tercih edilen yapım sıralamada zirveye yerleşiyor. Dün akşam prime time da Sustalı Ceylan, Bir Zamanlar İstanbul, Arka Sokaklar ve Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, detaylar...