REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 9 MAYIS: Total ve AB’de dünün reytinglerinde birinci olan yapım

Reyting sonuçları gündemde. Her gün düzenli olarak açıklanan reyting sıralamasında dünün sıralaması merak edildi. Toatl v AB verilerin göre en çok izlenen yapım reyting birincisi oluyor. Peki, 9 Mayıs 2025 Cuma hangi yapım birinci olsu, sonuçlar açıklandı mı? İşte, sıralama ve detayları...