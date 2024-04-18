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SON DAKİKA ( SON DEPREMLER) | AFAD duyurdu: Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Çevredeki illerden de hissedildi
Giriş Tarihi: 18.04.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
18:53
Son dakika haberi... Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Amasya, Çorum, Yozgat ve Sivas gibi çevredeki illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından saha taramalarına başlandığını bildirdi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, eski binalarda yıkım olduğuna dair ihbarların ulaştığını kaydetti.