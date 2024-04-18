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Haberler Yaşam SON DAKİKA ( SON DEPREMLER) | AFAD duyurdu: Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Çevredeki illerden de hissedildi
Giriş Tarihi: 18.04.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 18:53

SON DAKİKA ( SON DEPREMLER) | AFAD duyurdu: Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Çevredeki illerden de hissedildi

Son dakika haberi... Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Amasya, Çorum, Yozgat ve Sivas gibi çevredeki illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından saha taramalarına başlandığını bildirdi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, eski binalarda yıkım olduğuna dair ihbarların ulaştığını kaydetti.

SON DAKİKA SON DEPREMLER | AFAD duyurdu: Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Çevredeki illerden de hissedildi

Son depremler haberler: Dün gece yaşanan 4.7 ve 4.1'lik iki depremin ardından Tokat bugün bir kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA SON DEPREMLER | AFAD duyurdu: Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Çevredeki illerden de hissedildi

Derinliği 5.99 kilometre olarak ölçülen deprem Amasya, Samsun, Çorum, Çankırı, Yozgat ve Sivas gibi çevredeki illerden de hissedildi.

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SON DAKİKA SON DEPREMLER | AFAD duyurdu: Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Çevredeki illerden de hissedildi

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

SON DAKİKA SON DEPREMLER | AFAD duyurdu: Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Çevredeki illerden de hissedildi

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'ndan açıklama!

"ŞEHİR MERKEZİNDE CİDDİ BİR DURUM YOK"

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, A Haber'e yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Şu an da Sulusaray ilçesinde şehir merkezinde ciddi bir durum yok. Sadece vatandaşlar panik oldu."

SON DAKİKA SON DEPREMLER | AFAD duyurdu: Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Çevredeki illerden de hissedildi

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, depremden kısa bir süre önce Sulusaray'dan ayrıldığını deprem olur olmaz ilçeye geri döndüğünü belirtti. Vali Hatipoğlu, "Eski binalarda yıkılmalar olduğuna dair ihbarlar var." dedi.

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