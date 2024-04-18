SON DAKİKA ( SON DEPREMLER) | AFAD duyurdu: Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Çevredeki illerden de hissedildi

Son depremler haberler: Dün gece yaşanan 4.7 ve 4.1'lik iki depremin ardından Tokat bugün bir kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.