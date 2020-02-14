Yeni resimsiz, resimli Cuma mesajları ve sözleri! 2020 resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları bu mübarek günü yaşamanın mutluluğu ve huzurunu paylaşan Müslüman vatandaşlar tarafından anlamlı günde birbirleri ile paylaşmak amaçlı araştırılmaya devam ediyor. Sabah.com.tr olarak biz de sizler için en güzel ve farklı olan bu görselleri bir araya getirdik. Bu anlamlı günün coşkusunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak ve ulaştırmak isteyen kişiler; kısa, uzun, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli Cuma mesajlarını whatsapp gibi birçok uygulama ile birbirlerine ulaştırıyor. Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak en güzel özel resimli Cuma mesajları içeriğimize ulaşabilirsiniz…