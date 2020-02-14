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  • Yeni resimsiz, resimli Cuma mesajları ve sözleri! 2020 resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

Yeni resimsiz, resimli mesajları ve sözleri! 2020 resimli ile Hayırlı Cumalar

Müslüman âlemi için büyük önem taşıyan bu mübarek günde her hafta binlerce insan birbirlerine gönderecekleri en güzel resimli mesajları araştırmalarını internet üzerinden yapıyor. Müslümanların bayramı olarak bilinen bu anlamlı günde binlerce kişi camilerde kendilerine farz kılınan ibadetlerini gerçekleştirirken aynı zamanda da vatandaşlar en yeni, anlamlı ve resimli ile sevdiklerini hatırlamayı unutmuyor. Gerek WhatsApp gerekse çeşitli sosyal medya platformları üzerinden göndermeniz için haberimizin devamında bulunan linke tıklayarak en güzel ayetli ve resimli Cuma mesajları içeriğimize ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 14.02.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 09:59
Yeni resimsiz, resimli Cuma mesajları ve sözleri! 2020 resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

mesajları bu mübarek günü yaşamanın mutluluğu ve huzurunu paylaşan Müslüman vatandaşlar tarafından anlamlı günde birbirleri ile paylaşmak amaçlı araştırılmaya devam ediyor. Sabah.com.tr olarak biz de sizler için en güzel ve farklı olan bu görselleri bir araya getirdik. Bu anlamlı günün coşkusunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak ve ulaştırmak isteyen kişiler; kısa, uzun, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli Cuma mesajlarını whatsapp gibi birçok uygulama ile birbirlerine ulaştırıyor. Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak en güzel özel resimli içeriğimize ulaşabilirsiniz…

Yeni resimsiz, resimli Cuma mesajları ve sözleri! 2020 resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

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Yeni resimsiz, resimli Cuma mesajları ve sözleri! 2020 resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.

Yeni resimsiz, resimli Cuma mesajları ve sözleri! 2020 resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Yeni resimsiz, resimli Cuma mesajları ve sözleri! 2020 resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar
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Yeni resimsiz, resimli Cuma mesajları ve sözleri! 2020 resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar
Yeni resimsiz, resimli Cuma mesajları ve sözleri! 2020 resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar
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