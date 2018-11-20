Rüyada gök gürültüsü görmek ne anlama gelir?

Devletin gücünü yakında hissetmeye işarettir. Yağmurlu gök gürültüsü ise, bolluğa işaret eder. Gök gürlemesi, şimsek çakması ve yağmur yağması yolcu için korku, yolcu olmayan için cimriliktir. Gök gürlemesi polise de işaret eder. Rüyada gök gürlediğini; fakat şimşek çakmadığını gören kimse için için bu rüya hileye, yalana ve kovuculuk yapmaya işaret eder. Mevsiminde gök gürlemesi işitmek; müjdeye, hayra ve berekete; mevsimsiz olursa, savaş sebebiyle askerin hareketine işaret eder. Kuru gök gürlemesi halk arasında korku ve endişe olmasına, yağmurla beraber gelen gök gürültüsü rahata, hayır ve berekete, şiddetli gök gürültüsü haksızlığın ve zulmün artmasına işaret eder.