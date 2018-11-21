Rüyada hakim görmek ne anlama gelir?

Allah'ı görmek gibidir. Değişik yorumları vardır.Kendisini hakim gören, eğer hakim olacak durumda değilse,rezil rüsva olur.Yola gidecekse dönmez,halkın diline düşer,malı müsadere edilir.Tanımadığı bir hakimle düşüp kalktığını gören, şerefe eder.Hakim veya kadı görmenin iyi tarafı varsa da görmemek daha hayırlıdır.

Hakim güler yüzlü ise,Allah'ın hoşnutluğunun varlığına asık yüzlü ise,şer ve üzüntüye işaret eder.

Hakimin azarlaması: İş ve memuriyet hayatında zorluklarla karşılaşıp, muhtaç hale düşmeye işarettir.