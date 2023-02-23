Şimdiye kadar tespit edilen en büyük Güneş fırtınası! Tüm dünya karanlığa gömülebilir | Video

Şimdiye kadar tespit edilenlerin en büyüklerinden!" Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir Son zamanlarda art arda yaşanan Güneş fırtınaları Dünya'yı derinden etkileyecek gibi görünüyor. Uzmanlar Dünya genelinde yaşanabilecek büyük elektrik kesintileriyle ilgili uyarıda bulundu. Kısa süre önce gerçekleşen Güneş tsunamisi tüm dünyanın karanlığa gömülmesine neden olabilir.