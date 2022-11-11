Yunanistan'da Bozdoğan paniği! Milli Savunma Bakanlığı'nın videosu Yunan basınında.. | Video

Türkiye'nin yeni hava füzesi Bozdoğan, Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunan basınında yer alan haberlerde Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı Bozdoğan videosunun Atina hükümetinin başlattığı sismik araştırmalara bir cevap niteliğinde olduğu iddia edildi.