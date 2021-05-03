Enflasyon rakamları açıklandı! Merakla beklenen veriyi TÜİK duyurdu
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Nisan ayı enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bildiriliyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ardından kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı enflasyon verisi belirliyor. Merakla beklenen Nisan ayı enflasyon oranını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre enflasyon oranı yıllık %17.14, aylık %1.68 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamı bir miktar beklentilerin altında geldi. Ekonomistlerin beklentisi TÜFE'nin aylık bazda yüzde 1,79 artması yönündeydi.