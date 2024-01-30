İstanbul'da kar yağışı hasreti sona erdi!
İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı kentin bazı ilçelerinde etkili oldu. Fatih ve Eyüpsultan ilçesinde cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. Peki kar yağışı İstanbul'da ne kadar süre etkili olacak? Yeni haftada İstanbul'a kar var mı? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...
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