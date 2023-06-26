Terörist Sakine Cansız için İsviçre'de skandal etkinlik | Video

İsviçre'nin Zürih kentinde terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı anma festivali gerçekleştirildi. Terör örgütü PKK'nın paçavraları ve terörist başı Öcalan posterlerinin görüldüğü festivalde öldürülen teröristlerin fotoğrafları da ayrıca sergilendi.