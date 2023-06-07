Depremde hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz'ın annesinden şaşırtan karar! "Para kazanmamız gerekiyor" | Video

Çektiği yemek videoları ile ünlenen genç fenomen Taha Duymaz, Asrın felaketi ile sarsılan Hatay'da enkaz altında kalmıştı. Depremin 12. gününde Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. 19 yaşında hayata veda eden Duymaz'ın ölümü, sevenlerini yasa boğmuştu. Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz da oğlu gibi yemek videoları çekmeye başladı.