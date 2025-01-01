Video Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Öyle bir baba ki..." | Video
Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Öyle bir baba ki..." | Video

01.01.2025 | 10:19

Ekranların sevilen yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile birlikte görüntülendi. Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile mutlu evliliğinden dünyaya gelen Kurt Efe'yi omzuna alarak keyifli bir yürüyüş yaptı. Baba-oğulun bu neşeli anları çevredeki hayranların da dikkatini çekti.

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