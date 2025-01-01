Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Öyle bir baba ki..." | Video

Ekranların sevilen yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile birlikte görüntülendi. Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile mutlu evliliğinden dünyaya gelen Kurt Efe'yi omzuna alarak keyifli bir yürüyüş yaptı. Baba-oğulun bu neşeli anları çevredeki hayranların da dikkatini çekti.