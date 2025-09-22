Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan ‘influencer’ olma yolunda! Erbil’le birlikte estetik kombini yaptı!
Geçtiğimiz haftalarda evlenen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, son dönemlerde sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde! Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan, bu kez estetik operasyonu olmadan önce yaptığı kombinle sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o paylaşım!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:45
00:17
Gizem Karaca, eşi ve kızıyla hallerini paylaştı | Video 22.09.2025 | 09:55
00:39
Alişan'dan Bingöl konserinde “Yıkılasın İsrail” tepkisi 20.09.2025 | 16:28
00:40
00:17
Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner'i gözyaşlarıyla paylaştı | Video 16.09.2025 | 14:34
00:12
Nergis Kumbasar’a Mehmet Ali Erbil’in evliliği soruldu! 15.09.2025 | 19:04
00:19
‘Sevgilisi var mı?’ Şarkıcı Murat Boz’dan samimi açıklama! 14.09.2025 | 20:35
00:19
Gupse Özay’ın değişimi çok konuşuldu: Ritüellerimi yapıp… 14.09.2025 | 18:51
00:25
00:23
01:06
00:27
Kansere yenik düşek şarkıcı Şimal'in eşinden duygusal paylaşım | Video 10.09.2025 | 13:31
00:24
Ebru Şahin'in mutluluk gözyaşları 09.09.2025 | 22:59
01:31
Yeni yayın dönemi tanıtımı yayınlandı! ATV en iyilerle, sizlerle... 09.09.2025 | 21:06
00:42
00:15
01:01
00:35
00:31