Pandemide lüks bitmedi daha da patladı

GÜNAYDIN Sohbetleri'ne Feyzan Ersinan'ın moderatörlüğünde, Moda ve Sosyete isimli sosyal medya hesabı üzerinden yerli ve yabancı ünlülerin stilini değerlendiren GÜNAYDIN yazarı Pelin Kaya katıldı. Yaptığı yorumlar ve ünlü isimlerle paylaştığı fotoğraflarla gündemden düşmeyen Kaya, lüks vurgusuna dikkat çekti.