Video Magazin Polisin üzerine araç sürmüştü! Yalın ayak oynayan Dilan Çıtak böyle kendinden geçti | Video
14.08.2025 | 16:54

Bodrum'da 'dur' ihtarına uymayıp, aracını polisin üzerine sürmüştü... İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak yalın ayak oynadı, böyle kendinden geçti.

