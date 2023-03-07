Yıldız Kaplan TBT notuyla paylaştı, hayranlarından beğeni yağdı "Sen hep güzelsin" | Video

Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizisinde kariyerinin zirvesini yaşayan Yıldız Kaplan şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor. Uzun yıllardır oyunculuk yapamayan Yıldız Kaplan bir ara albüm de çıkarmıştı. Şimdilerde 52 yaşındaki olan Yıldız Kaplan, ilk evliliğinden olan kızı Işıl Donat'ın 3 çocuğuna anneannelik yaparken, ayrıca tüm zamanını oğlu Akif'e ayırıyor.