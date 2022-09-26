ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Milli Piyango Online ile 26 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi; pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün gerçekleştiriliyor. Haftanın ilk Sayısal Loto çekilişinde gözler talihli rakamlara çevrilmiş durumda. Bu noktada Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için MPİ bilet sorgulama üzerinden araştırmalar başladı. MP TV ile canlı yayında gerçekleşen şans oyunu çekilişi bilet sahiplerinin gündeminde. Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemleri millipiyangoonline.com üzerinden gerçekleşiyor. İşte, 26 Eylül 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 26 Eylül 2022 Pazartesi akşamı saat 21.30 itibarıyla açıklanacak. Şanslı numaralar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
Şanslı numaraları öğrenmek için:
26 EYLÜL 2022 ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.