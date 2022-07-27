Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı! (27 Temmuz 2022)

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı! Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek olan haftanın ilk Sayısal Loto çekilişi saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak. Noter huzurunda yapılan çekilişte kazanan numaralar açıklanacak. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı! (27 Temmuz 2022)
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 27 TEMMUZ
Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandıktan hemen sonra aşağıdan sorgulayabilirsiniz.
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.