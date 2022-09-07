Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 7 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! - MPİ bilet sorgulama sayfası

"Sayısal Loto sonuçları" her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle belirlenen şanslı numaralarla şans oyunu severlere duyuruluyor. 130 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler ise Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans aracılığıyla Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurmaları sonrasında Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 7 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Milli Piyango Online ile 7 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve tüm detaylar.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.3
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.