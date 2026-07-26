Doğanın kucağında saray yavrusu: Nadide Sultan’ın evi sosyal medyayı salladı!

Giriş Tarihi: 26.07.2026 12:04 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 12:27

"Konyalım" şarkısıyla hafızalara kazınan Nadide Sultan, bu kez sahnelerle değil, gözlerden uzak yaşam alanıyla adından söz ettirdi.

Ünlü sanatçının yeşillikler arasında, gözlerden uzak konumuyla öne çıkan evi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Konforlu ve şık detaylarıyla dikkat çeken masalsı yaşam alanı, takipçilerin büyük beğenisini topladı.

İŞTE NADİDE SULTAN'IN EVİ!

İŞTE NADİDE SULTAN'IN EVİ!





NADİDE SULTAN KİMDİR?

Nadide Sultan, 15 Kasım 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi ve aslen Konyalıdır. İlk, orta ve lise eğitimini sırasıyla İdealtepe İlkokulu, Fenerbahçe Ortaokulu ve Lisesi'nde tamamladı. Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne devam eden sanatçı, lise sonrasında kurduğu müzik grubuyla şarkı söyleyerek vokal ve solistlik yaptı. Bu süreçte Aydın, Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek'e vokalistlik yaptı.

Kariyeri boyunca yedi albüm çıkaran Sultan; Çifte Bela ve Yapma Diyorum dizilerinde, Ispanaktan Nağmeler sinema filminde ve Bodrum Hakimi televizyon filminde rol aldı. TGRT'de yayımlanan Anadolu Magazin ile Kanal 1'de yayımlanan Renkli Bir Gece programlarını sundu. 2007-2009 yılları arasında Radyo Mega'da Nadidece adlı radyo programını hazırladı. 2010 yılında bir maxi-single yayımlayan sanatçı, 2009 yılında döndüğü üniversite eğitimini 2011'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi Bölümü'nde tamamladı.

2012 yılında Hayat Aşktan Yana albümünü çıkaran sanatçı, 2012-2013 sezonunda Nadide Geceler canlı performans programını sundu. 2014 yılında Haliç Üniversitesi Türk Musikisi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı ve aynı üniversitede doktora eğitimine başladı.

2013 yılında "Anlayan Anlar", 2014 yılında "Vazgeç Kalbim", 2016 yılında "Kalbimin Sahibi" ve son olarak "Yüreğimde Yara Var" adlı single çalışmalarını piyasaya sürdü. "Vazgeç Kalbim" adlı şarkının video klibinin yönetmenliğini de üstlendi.

Sanatçı, 16 Ağustos 2014 tarihinde reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile evlendi ve 16 Mayıs 2018 tarihinde oğlu Kaan dünyaya geldi.