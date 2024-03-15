On Numara sonuçları 15 Mart Cuma çekilişi belli oluyor! Milli Piyango Online MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

Giriş Tarihi: 15.03.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
19:05
On Numara sonuçları 15 Mart 2024 Cuma çekilişi için sorgulanmaya başlandı. Milli Piyango Online tarafından her hafta Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen şans oyunu çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 288,5 Bin TL'lik büyük ikramiye 22 şanslı rakamın ardında saklı. Kazandıran rakamlar MP TV canlı yayın ekranı aracılığıyla şans oyunu severlere duyurulacak. Bilet sahipleri MPİ bilet ekranı sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki, 15 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, sonuç sorgulama MPİ ekranı...