Giriş Tarihi: 08.03.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
18:50
On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı: 8 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları canlı izle MPİ ekranı
On Numara çekiliş sonuçları 8 Mart 2024 için bilet sorgulaması başladı. Haftada iki defa yapılan On Numara çekilişinin ikincisi bugün www.millipiyangoonline.com adresinde noter huzurunda yapılıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. On Numara sonuçları çekilişi canlı izle ekranı Milli Piyango üzerinde yayında. Pazartesi ve cuma günleri ikramiye dağıtan oyunda çekilişin bilet sorgulaması gerçekleşiyor. İşte, On Numara sonucu sorgulama ekranı…