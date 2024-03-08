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Haberler Fotohaber On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı: 8 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları canlı izle MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 08.03.2024 18:50 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 18:50

On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı: 8 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları canlı izle MPİ ekranı

On Numara çekiliş sonuçları 8 Mart 2024 için bilet sorgulaması başladı. Haftada iki defa yapılan On Numara çekilişinin ikincisi bugün www.millipiyangoonline.com adresinde noter huzurunda yapılıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. On Numara sonuçları çekilişi canlı izle ekranı Milli Piyango üzerinde yayında. Pazartesi ve cuma günleri ikramiye dağıtan oyunda çekilişin bilet sorgulaması gerçekleşiyor. İşte, On Numara sonucu sorgulama ekranı…

On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı: 8 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları canlı izle MPİ ekranı

Milli Piyango Online On Numara sonucu 8 Mart çekilişi için bilet kontrolleri yapılıyor. MP TV canlı izle ekranı ile takip edilen oyundaki büyük ikramiye 22 şanslı numaranın ardında saklanıyor. Şans oyunu tutkunları bu haftanın kazandıran şanslı numaralarını öğrenmek için araştırmalara şimdiden başladı. İşte, On Numara sonucu sorgulama ekranı ve MPİ canlı yayın ile ilgili tüm merak edilenler.

On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı: 8 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları canlı izle MPİ ekranı

8 MART 2024 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.

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On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı: 8 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları canlı izle MPİ ekranı

Kazandıran numaraları öğrenmek için:

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA PAZARTESİ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı: 8 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları canlı izle MPİ ekranı

NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 4 TL'dir.

On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı: 8 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları canlı izle MPİ ekranı

NE KADAR KAZANILIR?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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