Rüyada kıvılcım görmek ne anlama gelir?

Kıvılcım: Rüyada görülen kıvılcımlar kötü sözlerdir. Üzerine kıvılcım sıçradığını gören kimse yüksek mertebedeki bir insandan çirkin bir söz işitir.

Eğer üzerine sıçrayan bu kıvılcım alevleniyorsa, o söz büyür ve artar.

Eğer kıvılcımlar rüya sahibini azıcık yakıyorsa, rüyayı gören kişinin düşmanının söylediği sözden dolayı üzüleceğine işaret eder.

Kıvılcımların kendi üzerinde çoğaldığını gören kimseye azap erişir. Bazen de kıvılcımlar ateşi ve ateşin kıvılcımlarını görmeyi gerektiren kötü emellere işarettir.