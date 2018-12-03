Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Rüyada kıvılcım görmek ne anlama gelir?
Rüyada kıvılcım görmek ne anlama gelir? Devamı

Kıvılcım: Rüyada görülen kıvılcımlar kötü sözlerdir. Üzerine kıvılcım sıçradığını gören kimse yüksek mertebedeki bir insandan çirkin bir söz işitir.
Eğer üzerine sıçrayan bu kıvılcım alevleniyorsa, o söz büyür ve artar.
Eğer kıvılcımlar rüya sahibini azıcık yakıyorsa, rüyayı gören kişinin düşmanının söylediği sözden dolayı üzüleceğine işaret eder.
Kıvılcımların kendi üzerinde çoğaldığını gören kimseye azap erişir. Bazen de kıvılcımlar ateşi ve ateşin kıvılcımlarını görmeyi gerektiren kötü emellere işarettir.

İLGİLİ SON HABER
HABERLER kıvılcım ile ilgili tüm haberlere, sabah.com.tr’ye eklenen son dakika haber ve gelişmelerine 7/24 bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Toplam 02 kıvılcım haberi sayfamızda bulunuyor.
Felçli kadının acı sonu 29.03.2012 Yaşam
Felçli kadının acı sonu
Bir kıvılcım 2.5 hektarlık ormanı yok etti 03.08.2010 Yaşam
Bir kıvılcım 2.5 hektarlık ormanı yok etti
BİZE ULAŞIN