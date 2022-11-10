Video Dünya Fransa'da Kara Perşembe... Başkent'te metro seferleri durdu | Video
Fransa'da Kara Perşembe... Başkent'te metro seferleri durdu | Video

Fransa'da Kara Perşembe... Başkent'te metro seferleri durdu | Video

10.11.2022 | 11:54

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Fransa'da başkent Paris ve içinde bulunduğu İle-de-France bölgesinde toplu taşımada grevler sebebiyle perşembe "kara gün" yaşanıyor. A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan ayrıntıları aktardı.

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