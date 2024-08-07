İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların kamera kaydı ortaya çıktı! | Video

İsrail'in sık sık işkenceyle gündeme gelen gözaltı merkezinde yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan kamera görüntülerinde İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anlaşıldı.