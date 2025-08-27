Video Dünya SpaceX, Starship roketinin 10’uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi | Video
SpaceX, Starship roketinin 10'uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi | Video

SpaceX, Starship roketinin 10’uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi | Video

27.08.2025 | 08:54

ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, dünyanın en güçlü uzay roketi olarak bilinen Starship’in 10’uncu test uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, dünyanın en güçlü uzay roketi olarak bilinen Starship'in 10'uncu uçuş denemesini yaptı. 8 yapay Starlink uydusunu taşıyan Starship roketi, yerel saat ile 18.30'da ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Starbase roket geliştirme sahasından başarılı bir şekilde fırlatıldı. Roketin ilk aşama güçlendiricisi Super Heavy, fırlatmadan sonra planlandığı şekilde Meksika Körfezi'ne iniş yaparken, Starship roketi 8 yapay Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirme ve raptor motorunu uzayda yeniden ateşleme görevlerini başarıyla tamamladı. Starship roketi fırlatmadan yaklaşık 1 saat sonra Hint Okyanusu'na iniş yaptı.

SON 3 DENEME BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMIŞTI
Dünyanın en büyük ve en güçlü uzay roketi olarak bilinen Starship, 7'inci ve 8'inci uçuş testlerinde fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra havada parçalanmıştı. 9'uncu denemede ise fırlatmadan 30 dakika sonra roketle bağlantının kesildiği bildirilmişti. Dünya yörüngesi, Ay ile Mars'a yük ve insan taşıma hedefiyle geliştirilen Starship'in 10'uncu test uçuşu teknik arıza ve hava durumu nedeniyle 2 kez ertelenmişti.

