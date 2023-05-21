Kemal Kılıçdaroğlu'nden skandal sözler: "YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz" | Video
Yaptığı ittifaklarla ve terör örgütlerinin desteğini almasıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda milliyetçilik makyajı yapmaya çalışsa da geçmişi yakasını bırakmıyor. Bizzat ve defalarca söylediği sözleri hiç söylememiş gibi davranan Kılıçdaroğlu bunların hatırlatılmasına da 'YALAN' , 'İFTİRA' gibi çıkışlarla karşılık vermeye çalışıyor. Peki gerçek ne? İşte kendi ağzından montajsız, kurgusuz Kemal Kılıçdaroğlu gerçeği.
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