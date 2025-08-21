Çocuklarına nazar değdi! Alişan'ın esprili tepkisi herkesi güldürdü | Video

Ünlü şarkıcı Alişan, kariyerindeki başarılarının yanı sıra sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan ve Eliz ile Burak adında iki çocuğuyla örnek bir aile tablosu çizen Alişan, bu kez babalığıyla herkesi güldürdü. İki çocuğunun sargılı ellerini paylaşan ünlü isim, yaptığı esprili yorumlarla takipçilerini kahkahaya boğdu.