Demet Şener ve Özge Ulusoy'dan güldüren paylaşım | Video
Yakın arkadaşlar Demet Şener ve Özge Ulusoy, katıldıkları bir moda etkinliğinde çektikleri videoyla takipçilerini güldürdü.
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