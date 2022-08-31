Emine Ün'ün kızı Duru, annesinin izinden gidiyor! "Hık demiş burnundan düşmüş" | Video
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Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde yer aldığı reklam filmleriyle ekranda boy gösteren Emine Ün yıllara meydan okuyor. 44 yaşındaki Emine Ün'ün eski eşi oyuncu Emre Kınay ile evliliğinden olan kızı Duru büyüdü, güzeller güzeli bir genç kız oldu. Anne kızın videosu ilgi odağı oldu.