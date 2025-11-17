İdo Tatlıses minik ikizlerin ameliyatını yapan doktora tepki gösterdi: En başta söyleseydin…
17.11.2025 | 18:06
Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli’yle evliliğinden ikiz oğulları dünyaya geldi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin minik ikizleri geçtiğimiz günlerde gözünden operasyon geçirdi. Ancak operasyonun başarısız sonuçlanması İdo Tatlıses’i kızdırdı. İşte İdo Tatlıses’in sosyal medyada doktora verdiği o dikkat çekici cevap!
