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MPİ 21 Ocak çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte ile Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı…

Şans oyunu severlerin merakla beklediği sonuçları tarafından bugün gerçekleşecek olan çekilişle açıklanacak. Bu kapsamda bu şans oyununu oynayarak 31 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar çekiliş saatine kısa bir süre kala MPİ bilet sorgulama ekranı araştırasına çıktı. Bilindiği üzere bu şans oyununun haftada üç gün çekilişi gerçekleşiyor. Peki, Milli Piyango 21 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 21.1.2021 18:16 ABONE OL
MPİ 21 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango ile Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı…

Milli Piyango Süper Loto 21 Ocak çekilişi bu akşam gerçekleşiyor. Devreden büyük ikramiyenin 31 Milyon TL'yi aşmasıyla beraber bu şans oyununa ilgi artarken haftada üç gün gerçekleşen çekiliş bugün yani Perşembe günü de kazanan numaraları ile büyük ikramiyenin sahibini arayacak. Bu kapsamda vatandaşlar kazanan numaraları tahmin edip etmediğini öğrenmek için MPİ bilet sorgulama araştırmasına çıktı. Peki, Milli Piyango 21 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İLE MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI!

Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen çekilişte bugünkü büyük ikramiye tam 31 Milyon 308 bin 649 TL! İkramiye büyüdükçe bu oyuna olan ilgi de artarken öte yandan son çekilişte kazanan numaralar 8 11 15 23 25 42 olarak açıklanmıştı. İşte 21 Ocak Süper Loto sonuçları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

Süper Loto'nun heyecanla çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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MPİ 21 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango ile Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı…
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