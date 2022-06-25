Haberler Yaşam Haberleri SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ, NE ZAMAN ÇEKİLECEK? Çılgın Sayısal Loto 25 Haziran saat kaçta çekilecek? Milli Piyango bilet sorgula canlı yayınla!
Giriş Tarihi: 25.6.2022 17:23 Son Güncelleme: 25.6.2022 17:23

SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ, NE ZAMAN ÇEKİLECEK? Çılgın Sayısal Loto 25 Haziran saat kaçta çekilecek? Milli Piyango bilet sorgula canlı yayınla!

SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ, NE ZAMAN ÇEKİLECEK? Çılgın Sayısal Loto 25 Haziran saat kaçta çekilecek? Milli Piyango bilet sorgula canlı yayınla!

Sayısal loto sonuçları haftanın belli günlerinde şans oyunu tutkunlarının yakın takibinde olmayı bırakmıyor. Haftanın üç gün, sayısal loto oynanmaktadır. Pazartesi günü de sayısal loto çekilişinin yapıldığı günlerden biridir. Çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları MP TV canlı ile takip edilebiliyor. 25 Haziran MPİ ile sonuçlar da bu akşam belli olacak. CANLI YAYIN ile takip edilebilir. Peki, sayısal loto açıklandı mı? İşte Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı…

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı! Milli Piyango İdaresi ile Sisal Şans işbirliğinde düzenlenen MPİ Sayısal Loto sonuç ekranı ile şans oyunu severlerin gündemindeki yerini aldı. Sayısal Loto 25 Haziran 2022 çekiliş sonuçları için saatler kaldı. Böylece sayısal loto oynayan vatandaşlar arasında büyük ikramiyeyi kim kazanacak belli olacak. Peki, sayısal loto ne zaman açıklanacak? İşte sonuç ekranı, şanslı numaralar ve daha fazlası…

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.

Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

25 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Haziran Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. 21.30'da çekilişle birlikte sonuçlar belli olacak. Açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ CANLI İZLE

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25 HAZİRAN SAYISAL LOTO BİLET SORGULA

25 HAZİRAN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

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SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ, NE ZAMAN ÇEKİLECEK? Çılgın Sayısal Loto 25 Haziran saat kaçta çekilecek? Milli Piyango bilet sorgula canlı yayınla!
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