SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ, NE ZAMAN ÇEKİLECEK? Çılgın Sayısal Loto 25 Haziran saat kaçta çekilecek? Milli Piyango bilet sorgula canlı yayınla!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı! Milli Piyango İdaresi ile Sisal Şans işbirliğinde düzenlenen MPİ Sayısal Loto sonuç ekranı ile şans oyunu severlerin gündemindeki yerini aldı. Sayısal Loto 25 Haziran 2022 çekiliş sonuçları için saatler kaldı. Böylece sayısal loto oynayan vatandaşlar arasında büyük ikramiyeyi kim kazanacak belli olacak. Peki, sayısal loto ne zaman açıklanacak? İşte sonuç ekranı, şanslı numaralar ve daha fazlası…
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.