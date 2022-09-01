Haftanın üç günü Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dolu geri sayım başladı. Perşembe günkü çekilişe saatler kala bayi ve online sistem üzerinden bilet dolduran binlerce şans oyunu sever "Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları kazanan numaralar ve Milli Piyango ile bilet sorgulama ekranı...