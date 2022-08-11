Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 11.8.2022 20:03 Son Güncelleme: 11.8.2022 20:04

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

"Süper Loto sonuçları" haftalık düzende 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişle belirlenerek kazandıran numaralar şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduranlar yoğun şekilde "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen Süper Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere açıklanacak. 80 Milyon Türk Lirası büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler şanslı numaraları öğrenmek isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (11 AĞUSTOS)

Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 11 Ağustos Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA