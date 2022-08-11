Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen Süper Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere açıklanacak. 80 Milyon Türk Lirası büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler şanslı numaraları öğrenmek isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (11 AĞUSTOS)

Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları.