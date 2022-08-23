SÜPER LOTO BİLET SORGULA | Milli Piyango Online ile 23 Ağustos 2022 MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftanın ilk Süper Loto çekilişi, bu akşam noter huzurunda yapıldı. Şanslı numaralar tek tek açıklanırken 6 numarayı doğru bilen bilet sahipleri, 92 milyonu aşan büyük ikramiyenin kapısını aralayacak. İşte 23 Ağustos 2022 Süper Loto sonuçları sorgulama ile MPİ bilet sorgulama ekranı!
Süper Loto çekiliş sonuçları, bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buldu. Şanslı 6 numarayı öğrenmek için:
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Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.