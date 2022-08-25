Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftada 3 gün düzenlenen Süper Loto çekilişi için geri sayım devam ediyor. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi, bu akşam gerçekleştirilecek. Akabinde 94 milyonu aşan büyük ikramiyesi ile Süper Loto sonuçları sorgulama işlemleri başlayacak. Şans oyunu severler, Süper Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango Online üzerinden öğrenebilecek. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ ile 25 Ağustos 2022 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ve şanslı numaralar…
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusu, bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt bulacak. Şanslı 6 numara açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.