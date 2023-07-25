ADANA KOZAN DEPREM SON DAKİKA! 25 Temmuz az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Adana deprem ile şiddetli sallandı. Kozan merkez üssünde gerçekleşen sarsıntının şiddeti bölge halkını korkuttu. Adana Kozan merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı fay hattı hareketleri ile araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 25 Temmuz 2023 bugün Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. Depremin etkisi için Adana deprem detayları kontrol ediliyor. AFAD depremin büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, deprem son dakika haberleri...