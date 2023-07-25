ADANA KOZAN DEPREM SON DAKİKA! 25 Temmuz az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Adana Kozan son dakika deprem ile sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile fay hattı hareketleri takip ediliyor. Afet bölgesi illerinden olan Adana'da gerçekleşen depremin şiddeti ve büyüklüğü belli oldu. Yerin 11.27 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Adana deprem merkez üssü, büyüklüğü, şiddeti ayrı ayrı değerlendiriliyor. Peki, 25 Temmuz bugün Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, son dakika deprem haberleri...