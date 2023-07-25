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Haberler Fotohaber ADANA KOZAN DEPREM SON DAKİKA! 25 Temmuz az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 25.07.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 09:07

ADANA KOZAN DEPREM SON DAKİKA! 25 Temmuz az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Adana deprem ile şiddetli sallandı. Kozan merkez üssünde gerçekleşen sarsıntının şiddeti bölge halkını korkuttu. Adana Kozan merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı fay hattı hareketleri ile araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 25 Temmuz 2023 bugün Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. Depremin etkisi için Adana deprem detayları kontrol ediliyor. AFAD depremin büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, deprem son dakika haberleri...

ADANA KOZAN DEPREM SON DAKİKA! 25 Temmuz az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Adana Kozan son dakika deprem ile sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile fay hattı hareketleri takip ediliyor. Afet bölgesi illerinden olan Adana'da gerçekleşen depremin şiddeti ve büyüklüğü belli oldu. Yerin 11.27 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Adana deprem merkez üssü, büyüklüğü, şiddeti ayrı ayrı değerlendiriliyor. Peki, 25 Temmuz bugün Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, son dakika deprem haberleri...

ADANA KOZAN DEPREM SON DAKİKA! 25 Temmuz az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA ADANA KOZAN'DA DEPREM!

Deprem, 25 Temmuz saat 08.44'te Adana Kozan merkez üssünde meydana geldi. 5.5 büyüklüğündeki deprem bölge halkının gündeminde.

Depremle ilgili henüz olumsuz bir durum paylaşılmadı.

Detaylar gelmeye devam ediyor...

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ADANA KOZAN DEPREM SON DAKİKA! 25 Temmuz az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

ADANA DEPREM

Büyüklük:5.5 (Mw)

Yer:Kozan (Adana)

Tarih:2023-07-25 Saat:08:44:49 TSİ

Enlem:37.632 N Boylam:35.902 E

Derinlik:11.27 km

ADANA KOZAN DEPREM SON DAKİKA! 25 Temmuz az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri tüm Türkiye'de takip ediliyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

ADANA KOZAN DEPREM SON DAKİKA! 25 Temmuz az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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