Bugünkü Fenerbahçe Beko- Partizan maçı canlı izle! Fenerbahçe Partizan maçı saat kaçta, nerede,hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 09.01.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
16:38
Fenerbahçe Partizan maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. THY EuroLeague 20. Hafta karşılaşmasında nefesler tutuldu. Bu sezon çıkış yakalayan Partizan ve birçok galibiyete imza atıp bizi Avrupa'da temsil eden takımlarımızdan bir tanesi olan Fenerbahçe Beko karşılaşacak. Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Kadrodaki isimler merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylarda