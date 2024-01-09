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Haberler Fotohaber Bugünkü Fenerbahçe Beko- Partizan maçı canlı izle! Fenerbahçe Partizan maçı saat kaçta, nerede,hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 16:38

Bugünkü Fenerbahçe Beko- Partizan maçı canlı izle! Fenerbahçe Partizan maçı saat kaçta, nerede,hangi kanalda?

Fenerbahçe Partizan maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. THY EuroLeague 20. Hafta karşılaşmasında nefesler tutuldu. Bu sezon çıkış yakalayan Partizan ve birçok galibiyete imza atıp bizi Avrupa'da temsil eden takımlarımızdan bir tanesi olan Fenerbahçe Beko karşılaşacak. Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Kadrodaki isimler merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylarda

Bugünkü Fenerbahçe Beko- Partizan maçı canlı izle! Fenerbahçe Partizan maçı saat kaçta, nerede,hangi kanalda?

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko geçtiğimiz haftayı galibiyetle bitirerek 20.haftaya giriş yaptı. Bu akşam puan durumunda kendinden 3 basamak aşağıda olan Partizan ile karşılaşacak. İki takımın daha önce Sırbistan'da gerçekleşen karşılaşmasında Fenerbahçe galip gelmişti. Fenerbahçe Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko- Partizan maçı canlı izle

Bugünkü Fenerbahçe Beko- Partizan maçı canlı izle! Fenerbahçe Partizan maçı saat kaçta, nerede,hangi kanalda?

FENERBAHÇE- PARTİZANMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe BekoPartizan maçı 9 Ocak Salı günü saat 20.30'da başlayacak

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Bugünkü Fenerbahçe Beko- Partizan maçı canlı izle! Fenerbahçe Partizan maçı saat kaçta, nerede,hangi kanalda?

FENERBAHÇE- PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Bugünkü Fenerbahçe Beko- Partizan maçı canlı izle! Fenerbahçe Partizan maçı saat kaçta, nerede,hangi kanalda?

FENERBAHÇE- PARTİZAN MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı www.ssportplus.com sitesinden üye olarak takip edebilirsiniz.

Bugünkü Fenerbahçe Beko- Partizan maçı canlı izle! Fenerbahçe Partizan maçı saat kaçta, nerede,hangi kanalda?

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