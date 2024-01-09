Bugünkü Fenerbahçe Beko- Partizan maçı canlı izle! Fenerbahçe Partizan maçı saat kaçta, nerede,hangi kanalda?

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko geçtiğimiz haftayı galibiyetle bitirerek 20.haftaya giriş yaptı. Bu akşam puan durumunda kendinden 3 basamak aşağıda olan Partizan ile karşılaşacak. İki takımın daha önce Sırbistan'da gerçekleşen karşılaşmasında Fenerbahçe galip gelmişti. Fenerbahçe Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko- Partizan maçı canlı izle