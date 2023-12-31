Son depremler listesi 31 Aralık Pazar 2023 || Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika depremler listesi Afad ve Kandilli verileri ile yayında. Bursa Gürsu'da gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Aynı zamanda son depremler listesi de yakından takip ediliyor. Peki, 31 Aralık Bursa depreminin derinliği ne kadar, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde oldu? İşte, son depremler listesi!