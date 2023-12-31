Giriş Tarihi: 31.12.2023 17:08
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
17:08
Son depremler listesi 31 Aralık Pazar 2023 || Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?
Ülke genelinde son zamanlarda artış gösteren depremler, gün başlangıcında vatandaşların son depremler listesini kontrol ederek başlamasına neden oluyor.Özellikle aynı bölgelerde depremlerin çok sık meydana geldiği günlerde, dün akşam saatlerinde Bursa'da bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ayrıntıları merak edilirken, bir yandan da son depremler listesi ile hangi iller etkilendi sorusu yanıt aradı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede oldu, hangi illerden hissedildi? İşte, Dakika dakika son depremler listesi 31 Aralık!