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Haberler Fotohaber Son depremler listesi 31 Aralık Pazar 2023 || Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 31.12.2023 17:08 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 17:08

Son depremler listesi 31 Aralık Pazar 2023 || Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?

Ülke genelinde son zamanlarda artış gösteren depremler, gün başlangıcında vatandaşların son depremler listesini kontrol ederek başlamasına neden oluyor.Özellikle aynı bölgelerde depremlerin çok sık meydana geldiği günlerde, dün akşam saatlerinde Bursa'da bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ayrıntıları merak edilirken, bir yandan da son depremler listesi ile hangi iller etkilendi sorusu yanıt aradı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede oldu, hangi illerden hissedildi? İşte, Dakika dakika son depremler listesi 31 Aralık!

Son depremler listesi 31 Aralık Pazar 2023 || Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika depremler listesi Afad ve Kandilli verileri ile yayında. Bursa Gürsu'da gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Aynı zamanda son depremler listesi de yakından takip ediliyor. Peki, 31 Aralık Bursa depreminin derinliği ne kadar, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde oldu? İşte, son depremler listesi!

Son depremler listesi 31 Aralık Pazar 2023 || Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA BURSA DEPREMİ

Bursa'ya sadece 12 km uzaklıkta olan ve bugün neredeyse Bursa ile birleşen Gürsu'da dün akşam saatlerinde 13.1 derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Yaşanan depremin ayrıntıları Kandiilli verilerine göre şu şekilde;

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Son depremler listesi 31 Aralık Pazar 2023 || Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?

#DEPREM

GÜRSU (BURSA)

30.12.2023, 23:43:24 TSİ

Büyüklük: 3.7

Derinlik: 13.1 km

aFAD VE kAN

Son depremler listesi 31 Aralık Pazar 2023 || Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son depremler listesi 31 Aralık Pazar 2023 || Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA